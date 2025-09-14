Mit nur 46 Jahren: Die Box-Welt trauert – Ricky „The Hitman“ Hatton ist tot

Er plante für Dezember ein Comeback im Ring – doch dazu wird es nicht mehr kommen. Der frühere Champion Ricky Hatton ist Medienberichten zufolge gestorben.
Der frühere Box-Weltmeister Ricky Hatton ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Alter von 46 Jahren gestorben. Wie unter anderem die „Manchester Evening News“ und die Nachrichtenagentur PA berichteten, sei der Brite in seinem Haus in der englischen Stadt Hyde tot aufgefunden worden. Laut eines Polizeisprechers, der den Namen des Gestorbenen nicht öffentlich nannte, werde der Tod aktuell als nicht verdächtig eingestuft. Auch die BBC und die Zeitung „The Sun“ berichteten darüber.