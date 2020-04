Stuttgart schafft einen Streitpunkt ab Endgültiger Abschied vom Feinstaubalarm

Die Luftbelastung in der Landeshauptstadt hat sich deutlich reduziert, seit am 11. Januar 2016 erstmals der Alarm ausgerufen wurde. Jetzt ist er Geschichte, denn zwei Jahre in Folge wurde der EU-Grenzwert nicht mehr gerissen.