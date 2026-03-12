Mit nur 23 Jahren in den Landtag: Nico Gunzelmann aus dem Enzkreis wird jüngster Abgeordneter – das hat er vor

Nico Gunzelmann aus Wiernsheim holt mit nur 23 Jahren für die CDU das Direktmandat im Enzkreis und wird jüngster Abgeordneter im Landtag. Wie sehen seine Pläne aus?
„Ich habe heute schon viele Mails beantwortet und Telefonate geführt. Aber ich musste das auch kurz sacken lassen“, sagt Nico Gunzelmann am Tag nach der Wahl. Mit 31,2 Prozent der Erststimmen sicherte sich der CDU-Kandidat aus Wiernsheim das Direktmandat im Enzkreis. Damit stellt die CDU dort erstmals seit der Landtagswahl 2011 wieder den direkt gewählten Abgeordneten. Gleichzeitig wird Gunzelmann mit 23 Jahren der jüngste Abgeordnete im neuen Landtag.