Florian David Fitz zeigt in seinem neuen Film "No Hit Wonder" einmal mehr, wie nah Komik und Tragik beieinanderliegen. "Vielleicht ist es ein deutsches Phänomen, dass wir Komödie und Tragödie als Gegensätze sehen. Für mich gehört das zusammen", erklärt der beliebte Schauspieler im Interview.
Florian David Fitz (50) versteht es wie kaum ein anderer, ernste Themen mit Leichtigkeit und Humor zu erzählen - und sie so einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Schon in früheren Werken wie "Vincent will Meer" (2010), "Der geilste Tag" (2016) oder "Oskars Kleid" (2022) zeigte er, dass sich Tiefgang und Witz nicht ausschließen müssen.