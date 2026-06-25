Eines der größten Sommer-Events bleibt ein Rätsel: Wann und wo heiraten Taylor Swift und Travis Kelce? Mehrere Hinweise deuten laut "New York Times" nun auf den 3. Juli und den Madison Square Garden hin - von einem Straßen-Sperrantrag bis zu Hotelbuchungen der Kansas City Chiefs.

Eine Sache steht jetzt schon fest: Die Hochzeit zwischen Pop-Superstar Taylor Swift (36) und NFL-Profi Travis Kelce (36) wird ein Event der Superlative. Zwar werden die genauen Pläne weiterhin eisern unter Verschluss gehalten. Inzwischen mehren sich laut der "New York Times" aber die Hinweise, dass es kommende Woche so weit sein könnte und womöglich gar die berühmte Veranstaltungshalle Madison Square Garden im Herzen von New York City als Location dienen wird.

Bei der Stadt wurde demnach beantragt, die Straßen rund um die Arena vom 2. Juli bis zum Mittag des 4. Juli für eine Veranstaltung am 3. Juli zu sperren. Das bestätigten der Zeitung drei mit dem Vorgang vertraute Personen.

Hotelbuchungen und ein Antrag

Mehrere Spieler von Kelces Team, den Kansas City Chiefs, sollen für die Tage um den 3. Juli zudem Zimmer im Marriott Marquis am Times Square reserviert haben, wie eine eingeweihte Person der Zeitung sagte. Ein vierter Informant - ein in die Vorbereitungen eingeweihter Stadtbeamter - wurde laut "New York Times" noch deutlicher: Der Madison Square Garden plane, die Hochzeitsfeierlichkeiten am 3. Juli auszurichten. Alle Quellen sprachen unter der Bedingung der Anonymität, weil sie nicht befugt waren, sich öffentlich zu äußern.

Hinter dem Antrag steht dem Bericht zufolge die Eventfirma Winick Productions, die bereits große Red-Carpet-Veranstaltungen mitorganisiert hat. Anfang Juni habe das Unternehmen beim zuständigen Genehmigungsbüro der Stadt beantragt, vor der Arena ein Zelt aufstellen zu dürfen - für eine Feier mit 500 bis rund 1000 Gästen. Ein Sprecher der Firma wollte sich auf Anfrage nicht äußern, auch der Madison Square Garden und ein Vertreter von Swift gaben keine Stellungnahme ab. Bahnpolizisten, die den Bahnhof unter der Arena bestreifen, seien jedoch bereits auf eine Swift-Hochzeit am Wochenende des 4. Juli eingestimmt worden.

Warum gerade der Madison Square Garden?

Als Hochzeitsort mag die Sporthalle mit rund 20.000 Sitzplätzen ungewöhnlich wirken, für aufwendige Feiern ist sie aber durchaus beliebt - und schon 1974 heiratete dort etwa Musiker Sly Stone. Für Swift biete der Ort handfeste Vorteile, schreibt die "New York Times": Das geschlossene, fensterlose Innere garantiere Sicherheit und Privatsphäre, über eine separate Zufahrt könnten Limousinen die Gäste unbemerkt hineinbringen, und das Paar hätte die Bilder der Feier weit besser unter Kontrolle als unter freiem Himmel. Sicher ist die Sache dennoch nicht: Möglich sei auch, dass das eigentliche Jawort anderswo fällt und die Arena nur für eine Feier dient. Da Swift für ihre Verschwiegenheit und gelegentliche falsche Fährten bekannt ist, könnte sie Genehmigungen an mehreren Orten beantragt haben oder ihre Pläne noch ändern.

Eine Lücke im Kalender

Für Spekulationen sorgt eine auffällige Lücke im Veranstaltungskalender: Zwischen dem 29. Juni und dem 6. Juli sind im Madison Square Garden keine öffentlichen Termine angesetzt. Erst am 7. Juli tritt dort Bon Jovi auf - bis dahin müsste eine etwaige Hochzeitsdeko wieder verschwunden sein.

Ihre Verlobung hatten Swift und Kelce im vergangenen August bekannt gegeben. Erste Gerüchte über eine Hochzeit am 13. Juni in einem Luxushotel nahe Swifts Wohnsitz in Rhode Island hatten sich nicht bestätigt - angereiste Fans gingen leer aus. Der New Yorker Termin fällt zudem in eine turbulente Phase: Am 4. Juli feiern die USA ihren 250. Geburtstag, zugleich sorgt die Fußball-WM für zusätzliche Besucher. Die Behörden gehen laut "New York Times" davon aus, dass am 3. Juli ein großes Swift-Event stattfindet - und richten sich bereits auf Andrang und mögliche Engpässe ein.