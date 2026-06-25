Eines der größten Sommer-Events bleibt ein Rätsel: Wann und wo heiraten Taylor Swift und Travis Kelce? Mehrere Hinweise deuten laut "New York Times" nun auf den 3. Juli und den Madison Square Garden hin - von einem Straßen-Sperrantrag bis zu Hotelbuchungen der Kansas City Chiefs.
Eine Sache steht jetzt schon fest: Die Hochzeit zwischen Pop-Superstar Taylor Swift (36) und NFL-Profi Travis Kelce (36) wird ein Event der Superlative. Zwar werden die genauen Pläne weiterhin eisern unter Verschluss gehalten. Inzwischen mehren sich laut der "New York Times" aber die Hinweise, dass es kommende Woche so weit sein könnte und womöglich gar die berühmte Veranstaltungshalle Madison Square Garden im Herzen von New York City als Location dienen wird.