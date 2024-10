Mit neun Jahren: Daniela Katzenbergers Tochter erstmals auf dem roten Teppich

Sophia Cordalis (9) ist bei der Benefizgala zugunsten der McDonald's Kinderhilfe in München am 26. Oktober zum ersten Mal über den roten Teppich geschritten. Zusammen mit ihrer Mutter Daniela Katzenberger (38) und ihrem Vater Lucas Cordalis (57) posierte die Neunjährige wie ein alter Hase für die Fotografen. Für ihr Teppich-Debüt trug sie ein weißes Tüllkleid mit Perlenstickereien und einen passenden Haarreif.

"Sie hängt uns schon bestimmt seit drei Jahren in den Ohren, dass sie mal mit auf einen Red Carpet will", verrät Daniela Katzenberger im "RTL"-Interview. Von Nervosität war bei Sophia, die in der familieneigenen Realityshow "Daniela Katzenberger" bereits seit ihrer Geburt vor der Kamera steht, offenbar keine Spur. Das Posen habe sie ganz von alleine gelernt, Interview-Situationen mit ihrem Vater geübt, berichtet die Schülerin.

Lesen Sie auch

Sophia Cordalis "will Karriere machen"

In der Glitzerwelt ihrer Eltern scheint sich das Mädchen schon sichtlich wohl zu fühlen. "Ich will Karriere machen", betont sie im Interview mit dem Sender. Bereits jetzt interessiere sie sich sehr für Schminke und achte darauf, "dass ich auch sehr gut aussehe. Jede Minute schaue ich auf meine Haare, wie sie geworden sind, wenn ich geglättet habe".

Katzenberger und Cordalis unterstützen die Ambitionen ihrer Tochter. "Privatsphäre wird ja bei uns eher ganz klein geschrieben. Und sie ist für diese Welt geboren. Und ich finde es gut, wenn man weiß, was man will. Und vor allem sehr früh", so die prominente Reality-Darstellerin. Solche Events sollen für ihre Tochter aber dennoch keine Normalität werden, die Schule stehe nach wie vor an erster Stelle.

Zahlreiche Stargäste bei der McDonald's Benefizgala

Der rote Teppich bei der Gala in München war aber auch abseits des Katzenberger-Clans sehr gefragt. Carmen (59) und Robert Geiss (60), Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (49) und sein Lebenspartner Étienne Bousquet-Cassagne (35), Sänger Sasha (52) oder Schauspielerin Nova Meierhenrich (50) erschienen bei der Veranstaltung. Thore Schölermann (40) und Jana Ina Zarrella (47) führten als Moderatoren-Duo durch den Abend.

Die Einnahmen bei dem jährlichen Event kommen der McDonald's Kinderhilfe Stiftung zugute, die die Familien schwer kranker Kinder unterstützt. In diesem Jahr konnte laut Pressemitteilung eine Spendensumme in Höhe von 1.482.785 Euro erzielt werden.