Mit neuer Frisur beim Fernsehpreis: Collien Fernandes: Erster Auftritt nach den Trennungs-News

Gerade erst gab sie ihre Trennung von Ehemann Christian Ulmen bekannt, jetzt strahlt Collien Fernandes wieder beim Deutschen Fernsehpreis. "Es geht mir gut", betonte sie auf dem roten Teppich.

Am Mittwochabend wurde in Köln der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Zur Jury gehörte unter anderem Collien Fernandes (43), die sich trotz kürzlicher Trennung den Fragen der Journalisten stellte. Es war der erste Auftritt auf dem roten Teppich nach den überraschenden Neuigkeiten über das Ehe-Aus mit Schauspieler Christian Ulmen (49). Das Paar war seit 14 Jahren verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter.

"Es geht mir gut", betonte Fernandes gegenüber spot on news. Und ihr war offenbar zum Feiern zumute: Die Schauspielerin plante, nach der Party zum Deutschen Fernsehpreis nicht schlafen zu gehen - immerhin musste sie direkt um 3 Uhr zum Flughafen. "Ich muss das Kind in die Schule bringen. Ich fliege um fünf, ich lande um sieben. Das passt dann gerade so mit der Schulzeit", erklärte sie. "Da hilft nur durchmachen."

Günstiger Look und neue Frisur

Auf dem roten Teppich erschien Collien Fernandes in einem weißen Hosenanzug, den sie spontan beim Online-Shop Temu erstanden hatte. "Das, was ich eigentlich anziehen wollte, kam nicht rechtzeitig an", erklärte sie.

Der Fokus lag aber sowieso auf ihrer Frisur: Seit Neuestem trägt Fernandes die Haare deutlich heller. Bereits seit Jahren sammle sie in einem Ordner auf ihrem Handy Haarfarben, so die 43-Jährige - zum Färben konnte sie sich aber nie durchringen. "Viele haben gesagt: 'Das machst du eh nicht.' Also wenn man seit 2018 nur redet, macht man sich irgendwann unglaubwürdig. Da habe ich jetzt doch einige, die ich jahrelang damit genervt habe, überrascht." Der neue Look sei "eine Schnapsidee, nur ohne Schnaps" gewesen, zu der sie sich spontan entschieden habe. "Ich muss mich noch dran gewöhnen, muss ich ehrlich sagen", gestand die Moderatorin.

Collien Fernandes war in der Jury eines der wichtigsten deutschen TV-Medienpreise. Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern, darunter etwa Laura Karasek (43), sichtete sie in stundenlanger Arbeit alle nominierten Produktionen. Über den Preis konnten sich am Ende unter anderem Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für ihr "Ein sehr gutes Quiz (mit einer hohen Gewinnsumme)" in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" sowie Leonard Kunz als bester Schauspieler freuen.