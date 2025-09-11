Mit neuer Frisur beim Fernsehpreis: Collien Fernandes: Erster Auftritt nach den Trennungs-News

Gerade erst gab sie ihre Trennung von Ehemann Christian Ulmen bekannt, jetzt strahlt Collien Fernandes wieder beim Deutschen Fernsehpreis. "Es geht mir gut", betonte sie auf dem roten Teppich.
Am Mittwochabend wurde in Köln der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Zur Jury gehörte unter anderem Collien Fernandes (43), die sich trotz kürzlicher Trennung den Fragen der Journalisten stellte. Es war der erste Auftritt auf dem roten Teppich nach den überraschenden Neuigkeiten über das Ehe-Aus mit Schauspieler Christian Ulmen (49). Das Paar war seit 14 Jahren verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter.