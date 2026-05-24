Hat Noel Gallagher schon wieder eine neue Freundin? Zumindest wurde der Musiker in einem Londoner Pub offenbar vertraut mit einer jungen Frau gesehen.

Noel Gallagher (58) ist zwei Monate nach der Trennung von Sally Marsh (39) mit einer jungen Frau an seiner Seite fotografiert worden und hat damit in britischen Medien heftige Spekulationen über eine neue Liebe ausgelöst. Der Oasis-Gitarrist wurde am Samstagabend in einem Gastropub in Westlondon in Begleitung gesehen. Dabei soll es sich um eine 28-jährige Eventmanagerin handeln, die er über gemeinsame Freunde kennengelernt hat.

Insider: "Sie genießen die Zeit miteinander sehr" Bilder, die der Zeitung "The Sun" vorliegen, zeigen die beiden strahlend beim Verlassen des Lokals. Ein Augenzeuge berichtet, die beiden hätten Stunden im Pub verbracht, sich angeregt unterhalten und sichtlich gut verstanden - auch wenn sie bewusst etwas Abstand hielten. Einem Insider zufolge ist der Altersunterschied von 30 Jahren kein Problem. "Sie ist viel jünger als er, aber das stört keinen von beiden. Sie genießen die Zeit miteinander sehr, lieben beide die schönen Dinge des Lebens und besuchen viele der gleichen Orte."

Erst im März hatte sich Gallagher nach rund zwei Jahren von seiner Freundin Sally Marsh getrennt. Berichten zufolge seien die beiden einfach nicht füreinander bestimmt gewesen. Der Musiker war bereits zweimal verheiratet.

Zwei gescheiterte Ehen

Seine erste Ehe führte er mit Meg Matthews (59), mit der er Tochter Anaïs (25) hat. Die beiden lernten sich in der Londoner Britpop-Szene der 1990er-Jahre kennen und trennten sich nach einer turbulenten Zeit. Seine zweite Frau Sara MacDonald (54) lernte er im Jahr 2000 in einem Ibiza-Nachtclub kennen - noch während seiner ersten Ehe, was damals für Schlagzeilen sorgte. 2011 heiratete das Paar, gemeinsam haben sie die Söhne Donovan (17) und Sonny (14). 2023 besiegelten sie dann ihre Scheidung nach zwölf gemeinsamen Ehejahren.