Hat Noel Gallagher schon wieder eine neue Freundin? Zumindest wurde der Musiker in einem Londoner Pub offenbar vertraut mit einer jungen Frau gesehen.
Noel Gallagher (58) ist zwei Monate nach der Trennung von Sally Marsh (39) mit einer jungen Frau an seiner Seite fotografiert worden und hat damit in britischen Medien heftige Spekulationen über eine neue Liebe ausgelöst. Der Oasis-Gitarrist wurde am Samstagabend in einem Gastropub in Westlondon in Begleitung gesehen. Dabei soll es sich um eine 28-jährige Eventmanagerin handeln, die er über gemeinsame Freunde kennengelernt hat.