Mit neuer Besetzung: Star Trek-Film mit komplett neuen Stars geplant

Paramount haucht offenbar einem beliebten Franchise neues Leben ein. Jonathan Goldstein und John Francis Daley werden laut US-Berichten einen neuen "Star Trek"-Film inszenieren - in dem auch eine komplett frische Riege an Schauspielern zu sehen sein wird.
Neue Abenteuer für die Enterprise? Paramount plant laut übereinstimmender US-Berichte einen neuen "Star Trek"-Film. Jonathan Goldstein (57) und John Francis Daley (40) sind demzufolge an Bord und sollen die Regie übernehmen, berichtet die Branchenwebseite "Deadline". Daneben werden sie zudem das Drehbuch verfassen und den Film produzieren. Das schreibt auch das Magazin "Variety".