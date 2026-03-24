Mit neuer Besetzung: Netflix plant Neuauflage von Kult-Romcom 30 über Nacht

Die Kult-Romcom "30 über Nacht" bekommt eine Neuauflage bei Netflix. Emily Bader und Logan Lerman übernehmen die Hauptrollen, die einst Jennifer Garner und Mark Ruffalo spielten. Garner bleibt dem Projekt als Produzentin treu.
Netflix bringt den Romcom-Klassiker "30 über Nacht" (Originaltitel: "30 Going on 30" mit einer neuen Besetzung zurück auf die Bildschirme. Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, übernehmen "My Lady Jane"-Star Emily Bader (29) und "Vielleicht lieber Morgen"-Darsteller Logan Lerman (34) die Hauptrollen in der Neuinterpretation des Films von 2004.