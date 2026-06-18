Lukas Gage hat Details zum "Prison Break"-Reboot verraten. Die Neuauflage soll deutlich düsterer ausfallen und auf neue Figuren setzen. Zugleich könnte die Serie aber bekannte Gesichter zurückbringen. Die Dreharbeiten laufen bereits.
Schauspieler Lukas Gage (31) hat Einblicke in das geplante Reboot von "Prison Break" gegeben. Bei der Premiere von "Voicemails for Isabelle" sprach er mit dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter" über das Projekt und kündigte einen deutlich düstereren Ton an. Man befinde sich gerade mitten in den Dreharbeiten und "wir zollen der Fernsehserie, die ich schon als Kind geliebt habe, unseren Respekt. Aber da das Reboot auf Hulu laufen wird und nicht mehr auf Fox, können wir richtig düster und hart rangehen. Es wird verrückt werden, es wird eine wilde Fahrt."