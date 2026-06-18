Lukas Gage hat Details zum "Prison Break"-Reboot verraten. Die Neuauflage soll deutlich düsterer ausfallen und auf neue Figuren setzen. Zugleich könnte die Serie aber bekannte Gesichter zurückbringen. Die Dreharbeiten laufen bereits.

Schauspieler Lukas Gage (31) hat Einblicke in das geplante Reboot von "Prison Break" gegeben. Bei der Premiere von "Voicemails for Isabelle" sprach er mit dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter" über das Projekt und kündigte einen deutlich düstereren Ton an. Man befinde sich gerade mitten in den Dreharbeiten und "wir zollen der Fernsehserie, die ich schon als Kind geliebt habe, unseren Respekt. Aber da das Reboot auf Hulu laufen wird und nicht mehr auf Fox, können wir richtig düster und hart rangehen. Es wird verrückt werden, es wird eine wilde Fahrt."

Gage stellte klar, dass die Neuauflage mit einer neuen Besetzung aufwartet, ließ aber zugleich die Fans wissen, dass "ein paar der ursprünglichen Darsteller wiederkommen könnten". Im Original standen die Brüder Lincoln Burrows und Michael Scofield im Zentrum, verkörpert von Dominic Purcell (56) und Wentworth Miller (54). Neben neuen Hauptfiguren setzt die Produktion laut Gage auch auf Erfahrung. "Viele großartige Charakterdarsteller" würden Teil des Projekts sein, sagte er und ergänzte: "Ich arbeite gerade mit Margo Martindale (74) zusammen."

Darum geht's in dem Reboot

Zur Hauptbesetzung der Neuauflage, die im selben Serienuniversum wie das Original angesiedelt ist, gehören neben Lukas Gage auch Emily Browning, Drake Rodger, Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores und Myles Bullock. Entwickelt wurde das Projekt von Elgin James, dem Schöpfer der Serie "Mayans M.C.".

Im Mittelpunkt der Handlung steht die von Browning gespielte ehemalige Soldatin Cassidy Collins. Sie tritt eine Stelle als Gefängniswärterin in einer der gefährlichsten Haftanstalten der USA an und wird dort vor die Frage gestellt, wie weit sie gehen würde, um einem geliebten Menschen zu helfen. Drake Rodger verkörpert den Häftling Tommy, der seit zehn Jahren inhaftiert ist. Lukas Gage übernimmt die Rolle des Politikers Jackson, der aus wohlhabenden Verhältnissen stammt.

"Prison Break" kam auf fünf Staffeln

Im Zentrum von "Prison Break" stand Michael Scofield, gespielt von Wentworth Miller, der alles daran setzte, die Unschuld seines zum Tode verurteilten Bruders Lincoln Burrows (Dominic Purcell) zu beweisen. Um ihn vor der Hinrichtung zu bewahren, entwickelte er einen komplexen Fluchtplan aus dem Gefängnis.

Die Serie lief zunächst über vier Staffeln beim Sender FOX. Im Anschluss folgte 2009 der Fernsehfilm "The Final Break", der kurz nach dem Finale der vierten Staffel ausgestrahlt wurde und die Handlung abschloss. 2017 kehrte das Format mit einer weiteren, als Miniserie konzipierten Staffel zurück, in der Miller und Purcell erneut die Hauptrollen übernahmen.