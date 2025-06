Mit neuen Teamkapitänen: Zweite Staffel von Hast Du Töne? im Juli

1 Matthias Opdenhövel (2.v.l.) mit den neuen Kapitänen Rick Kavanian (l.), Caroline Frier und Riccardo Simonetti. Foto: Willi Weber

Mit Caroline Frier, Rick Kavanian und Riccardo Simonetti anstatt Nora Tschirner, Smudo und Lutz van der Horst: "Hast Du Töne?" kehrt im Sommer 2025 mit neuen Folgen zurück. Das ist der Starttermin der neuen Staffel mit Matthias Opdenhövel.











Im Mai 2024 brachte Matthias Opdenhövel (54) nach über 20 Jahren Pause seine Musikshow "Hast du Töne?" zurück. Über ein Jahr später geht die runderneuerte Sendung in die zweite Staffel. Die neuen Folgen starten am 17. Juli 2025 in Sat.1 und beim Streamingdienst Joyn. Dies gab der Sender in einer Pressemitteilung bekannt. Die sechs Episoden laufen jeweils donnerstags um 20:15 Uhr.