Mit neuen Songs: Hilary Duff geht nach mehr als einer Dekade auf Mini-Tour

Hilary Duff (38) wird schon bald ein besonderes Comeback feiern. Die Sängerin und Schauspielerin hat angekündigt, dass sie Anfang kommenden Jahres auf eine kleine Tour gehen wird. Im Rahmen dieser sind bisher nur vier Konzerte geplant. Laut eines Berichts des Musikmagazins "Rolling Stone" sind es die ersten Live-Auftritte dieser Art seit mehr als einem Jahrzehnt.