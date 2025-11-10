Mit neuen Songs: Hilary Duff geht nach mehr als einer Dekade auf Mini-Tour

Die Sängerin und Schauspielerin Hilary Duff wird erstmals nach mehr als einem Jahrzehnt wieder mehrere Konzerte geben. Bisher sind allerdings nur vier Auftritte im Rahmen einer Mini-Tour geplant.

Hilary Duff (38) wird schon bald ein besonderes Comeback feiern. Die Sängerin und Schauspielerin hat angekündigt, dass sie Anfang kommenden Jahres auf eine kleine Tour gehen wird. Im Rahmen dieser sind bisher nur vier Konzerte geplant. Laut eines Berichts des Musikmagazins "Rolling Stone" sind es die ersten Live-Auftritte dieser Art seit mehr als einem Jahrzehnt.

"Kleine Räume, großes Lampenfieber" Erst kürzlich hat Duff ihre Comeback-Single "Mature" veröffentlicht. "Eine Single? Bitte", schreibt sie jetzt auf Instagram und verkündet die Tour. "Dieses Mädchen macht sich auf den Weg zu ganz besonderen Shows. London, Toronto, Brooklyn, L.A. - staubt die Tanzschuhe ab." Die Sängerin sei "so bereit", aber auch "ein kleines bisschen nervös". Passend dazu trägt die Mini-Tour den Titel "Small Rooms, Big Nerves", also in etwa "Kleine Räume, großes Lampenfieber".

Deutsche Fans müssen nach aktuellem Stand leider eine etwas längere Anreise einplanen. Das demnach einzige Konzert in Europa spielt Duff am 19. Januar 2026 in London. Am 24. Januar geht es ins kanadische Toronto, am 27. Januar nach Brooklyn und am 29. Januar nach Los Angeles. Der Vorverkauf startet am 14. November. Nähere Infos dazu finden Fans ebenfalls auf Instagram.

Die Shows liegen Duff laut eines Statements sehr am Herzen. Die Wartezeit sei lang gewesen, und sie wisse, "dass diese Abende voller Freude und Verbindung sein werden - für alte Freunde und neue Gesichter". Sie könne es kaum erwarten, für und mit den Fans zu singen sowie diese endlich wieder zu treffen. Die Sängerin habe "ein paar neue Songs [...] und natürlich ein paar alte Favoriten" im Gepäck, zitiert außerdem der "Rolling Stone".