Mit neuem Album Songs Of A Lost World: Nach fast 50 Jahren: The Cure erstmals auf Platz 1 der Charts

Fast fünf Jahrzehnte nach ihrer Gründung stehen The Cure erstmals an der Spitze der deutschen Albumcharts. In den Singlecharts stehen zwei alte Hits ganz weit oben.

Fast fünf Jahrzehnte lang sind The Cure bereits im Geschäft, haben es bisher allerdings nicht an die Spitze der deutschen Charts geschafft - bis jetzt. Mit ihrem ersten Album seit 16 Jahren, "Songs Of A Lost World", das die 1976 in England gegründete Band am 1. November veröffentlichte, stehen sie nun auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Damit sind sie der erfolgreichste Neueinstieg der Woche.

The Cure schlägt sogar Helene Fischer

Die Silbermedaille geht ebenfalls an einen Neueinsteiger: "Gameboy" von Rapper Bonez MC (38). Auch Helene Fischers (40) neues Album "Die schönsten Kinderlieder" kommt nicht an The Cure ran und muss sich in seiner ersten Chartwoche mit dem dritten Platz begnügen. Auf Platz 4 hat es Tyler, The Creator (33) mit seiner neuen Platte "Chromakopia", in der Vorwoche noch auf Platz 11, geschafft. Der fünfte Platz geht an "Alles Liebe" von MAX&JOY alias Max Herre (51) und Joy Denalane (51).

Weihnachtsklassiker bereits zurück in den Singlecharts

In den Singlecharts hinterlassen gleich zwei Großevents ihre Spuren: Dank Halloween ist Michael Jacksons (1958-2009) "Thriller" noch unter den Top 100 (Platz 94), und in Vorfreude auf das Weihnachtsfest haben es auch Mariah Careys (55) "All I Want For Christmas Is You" (Platz 61) und "Last Christmas" von Wham! (Platz 73) wieder auf die Liste geschafft.

Unter den Top 5 gab es nur wenig Veränderung zur Vorwoche: Platz 1 geht erneut an "The Emptiness Machine" von Linkin Park, während Shirin David (29) mit "It Girl" und "Bauch Beine Po" weiter Platz 2 und 3 einnimmt. Platz 4 gehört wie in der Vorwoche Billie Eilish (22) mit "Birds Of A Feather". "APT." von ROSÉ & Bruno Mars (39) ist von Platz 7 auf 5 geklettert.