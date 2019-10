1 Marius Müller-Westernhagen veröffentlicht am 8. November sein Album "Das Pfefferminz-Experiment" Foto: imago images / Sven Simon

Der erste Vorgeschmack auf Westernhagens neues Album ist da: Er legt seine erfolgreiche Platte "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz" neu auf und veröffentlicht "Das Pfefferminz-Experiment" am 8. November 2019. Am heutigen Mittwoch ist bereits der erste Vorbote mit der Single "Mit 18" erschienen.

Im Jahr 2016 veröffentlichte Marius Müller-Westernhagen (70) sein "MTV Unplugged"-Album. An diesen Klang schließt sein neues Studioalbum nun an: Im legendären Dreamland-Studio in Woodstock hat er gemeinsam mit dem Musikproduzenten Larry Campbell (64) seine neue Platte "Das Pfefferminz-Experiment" aufgenommen, die eine Neuauflage der Songs seines erfolgreichen Albums "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz" (1978) darstellt. Erscheinen werden die "Woodstock Recordings Vol. 1" am 8. November diesen Jahres - ein erster Vorgeschmack wurde jedoch schon am heutigen Mittwoch veröffentlicht: eine neu interpretierte Version des Titels "Mit 18".

Das Album "Mit Pfefferminz bin ich ich dein Prinz" verkaufte sich über eine Million Mal und begründete Westernhagens Musikkarriere. Die neue Version der Rock-Platte klingt nun anders: Im Studio wurden kaum mehr als ein paar Gitarren ausgepackt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Alles Überflüssige wurde weggelassen. "Die Lieder gehen heute viel tiefer, weil sie besser verstanden sind", sagt Marius Müller-Westernhagen.

Der erste Vorgeschmack auf das Album ist mit der Single "Mit 18" erschienen, zu der auch schon ein Musikvideo veröffentlicht wurde. Darin sieht man Westernhagen bei der Aufnahme in den Dreamland-Studios in Woodstock, begleitet von seinen US-amerikanischen Musikerkollegen.