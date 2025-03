Eine neue Serie will "die Erfolgsstory" des legendären Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) neu beleuchten. Wie die ARD am Mittwoch bekannt gab, trägt das Projekt den Arbeitstitel "Mozart/Mozart" und werde als "moderne Adaption" frei mit dem historischen Stoff umgehen.

Die Serie, zu der die Dreharbeiten bereits begonnen haben, wolle den Zuschauern "eine originelle und zugespitzte Perspektive auf das Phänomen Mozart" eröffnen, heißt es, "laut, farbenprächtig und emotional". Voraussichtlich im Dezember 2025 werden die sechs Episoden in der ARD Mediathek und im Ersten zu sehen sein, gab der Sender zudem bekannt.

Lesen Sie auch

Diese Schauspieler sind dabei

Im Mittelpunkt der Serie steht das Geschwisterpaar Maria Anna und Amadeus. Die Rollen übernehmen die Jungstars Havana Joy und Eren M. Güvercin. Amadeus' spätere Ehefrau Constanze Weber wird unterdessen von "Maxton Hall"-Star Sonja Weißer verkörpert, als Vater Leopold Mozart ist Peter Kurth zu sehen, der etwa aus "Babylon Berlin" bekannt ist. In weiteren Hauptrollen sind der Mitteilung zufolge unter anderem auch Philipp Hochmair als Kaiser Joseph II., Verena Altenberger als Marie Antoinette oder Eidin Jalali als Antonio Salieri dabei.

Die Dreharbeiten für die Serie, bei der Clara Zoë My-Linh von Arnim Regie führt, finden noch bis zum 11. Juni in Litauen und Lettland statt. Auch zum Inhalt der Serie gibt es bereits erste Details: Demnach steht in "Mozart/Mozart" Maria Anna Mozart im Schatten ihres Bruders Amadeus, obwohl sie ebenso wie ihr Bruder ein musikalisches Ausnahmetalent ist. "Als Amadeus jedoch abstürzt und nicht mehr auftreten kann, steht plötzlich die finanzielle Zukunft der 'Firma Mozart' auf dem Spiel - und mit ihr Maria Annas persönliche Freiheit." Sie schlüpft notgedrungen in die Rolle ihres Bruders. "Schon bald findet sie sich in einem Netz aus royalen Intrigen wieder, in deren Mittelpunkt ausgerechnet der Mann steht, der sich Hals über Kopf in sie verliebt: Antonio Salieri."

Mozarts Leben sorgte schon für einen Oscar-Regen

Mehr oder weniger lose auf den historischen Fakten begründete Verfilmungen rund um das Leben von Mozart haben auch schon in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt. Herausragend darunter ist das Filmdrama "Amadeus" des Regisseurs Miloš Forman aus dem Jahr 1984 mit Tom Hulce (71) in der Hauptrolle. Der Streifen gewann acht Oscars, darunter den Goldjungen für den besten Film.