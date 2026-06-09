Mit Model unterwegs: Joshua Jackson schürt neue Liebesgerüchte
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Joshua Jackson strahlte am Wochenende beim Tribeca Film Festival. Gibt es etwa eine neue Frau in seinem Leben? Foto: imago images/Cover-Images

Joshua Jackson sorgt für neue Spekulationen über sein Liebesleben: Der Schauspieler wurde kurz nach seinem innigen Auftritt mit Katie Holmes in New York Hand in Hand mit dem Model Olivia Burgess gesehen.

Joshua Jackson (47) sorgt weiter für Spekulationen um sein Liebesleben. Der Schauspieler wurde am Sonntag in New York Hand in Hand mit dem Model Olivia Burgess gesehen. Auf den Aufnahmen, die "TMZ" vorliegen, wirken die beiden vertraut, Jackson lächelt sichtlich gut gelaunt. In welchem Verhältnis die beiden genau stehen, ist noch nicht bekannt, das US-Portal spekuliert angesichts der innigen Bilder jedoch bereits über eine neue Beziehung.

 

Kurz zuvor hatte Jackson bereits mit seiner früheren "Dawson's Creek"-Kollegin Katie Holmes (47) Aufmerksamkeit erregt. Die beiden zeigten sich am Samstag in New York sehr vertraut auf dem roten Teppich. Beim Tribeca Film Festival feierten sie die Premiere ihres neuen Films "Happy Hours", posierten Arm in Arm, hielten sich an den Händen und lachten gemeinsam.

Prominente Ex-Partnerinnen

Jacksons Privatleben machte über die Jahre immer wieder Schlagzeilen. 1998 kam er mit Katie Holmes zusammen, die Beziehung hielt allerdings nur rund ein Jahr. Beide gelten bis heute als eng befreundet. Von 2006 bis Sommer 2016 war Jackson mit Schauspielerin Diane Kruger (49) liiert. 2018 lernte er Schauspielerin Jodie Turner-Smith (39) kennen, die beiden heirateten 2019 und wurden im April 2020 Eltern ihrer Tochter Juno. Nach rund vier Jahren Ehe reichte Turner-Smith im Oktober 2023 die Scheidung ein. Danach war Jackson einige Monate lang mit Schauspielerin Lupita Nyong'o (43) zusammen.

 