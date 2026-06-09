Mit Model unterwegs: Joshua Jackson schürt neue Liebesgerüchte

1 Joshua Jackson strahlte am Wochenende beim Tribeca Film Festival. Gibt es etwa eine neue Frau in seinem Leben? Foto: imago images/Cover-Images

Joshua Jackson sorgt für neue Spekulationen über sein Liebesleben: Der Schauspieler wurde kurz nach seinem innigen Auftritt mit Katie Holmes in New York Hand in Hand mit dem Model Olivia Burgess gesehen.











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Joshua Jackson (47) sorgt weiter für Spekulationen um sein Liebesleben. Der Schauspieler wurde am Sonntag in New York Hand in Hand mit dem Model Olivia Burgess gesehen. Auf den Aufnahmen, die "TMZ" vorliegen, wirken die beiden vertraut, Jackson lächelt sichtlich gut gelaunt. In welchem Verhältnis die beiden genau stehen, ist noch nicht bekannt, das US-Portal spekuliert angesichts der innigen Bilder jedoch bereits über eine neue Beziehung.