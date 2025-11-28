Mit Mitte 60 zu alt?: Ein Prüfer fühlt sich von der IHK kühl abserviert

Jahrzehnte engagiert sich ein Prüfer ehrenamtlich für die Kammer. Dann wird ihm plötzlich sein Abschied mitgeteilt. Bei der Begründung verheddern sich die IHK-Leute.
Das Päckchen aus der Landeshauptstadt wirkte auf den ersten Blick wie eine nette Geste. Mit einem Weinpräsent bedankte sich die Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart bei Martin Klein (Name geändert) für sein „langjähriges Engagement“ als Prüfer in der Aus- und Fortbildung. Mit Fachkunde und Zuverlässigkeit habe der 66-Jährige aus dem Kreis Ravensburg „wesentlich zur Qualität und zum Erfolg unserer Prüfungen beigetragen“. Leider, hieß es eingangs, habe Klein „nicht persönlich an unserer Abschiedsveranstaltung teilnehmen“ können. Aber er möge der IHK „gerne verbunden“ bleiben.