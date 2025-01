Mit Milla Jovovich und Dave Bautista: In The Lost Lands kommt im März in die Kinos

"In The Lost Lands" kommt im März in die Kinos

1 Milla Jovovich spielt in "In The Lost Lands" die mysteriöse Hexe Gray Alys. Foto: Constantin Film

Schon bald kommt "In The Lost Lands", basierend auf einer Kurzgeschichte von "Game of Thrones"-Schöpfer George R.R. Martin, in die deutschen Kinos. Was dürfen Fans des Autors davon erwarten?











Lange hat "In The Lost Lands" auf sich warten lassen. Doch nun wurde ein erster Trailer nebst dem Kinostart der Verfilmung der gleichnamigen Kurzgeschichte von "Game of Thrones"-Schöpfer George R.R. Martin (76) enthüllt. Bereits ab dem 6. März dieses Jahres werden sich Milla Jovovich (49) und Dave Bautista (55) durch eine dystopische Mischung aus Zukunfts- und Fantasywelt schlagen.