Mit Milan und Sasha in Los Angeles: Shakira bei Zoomania 2-Premiere im Partnerlook mit ihren Söhnen

Ein seltener Familienmoment auf dem roten Teppich: Shakira erschien zur Premiere von "Zoomania 2" in Los Angeles gemeinsam mit ihren Söhnen Milan und Sasha. Das Trio setzte dabei auf einen stilvollen Partnerlook in Lila.
Was für ein glamouröser Familienauftritt: Shakira (48) bewies bei der Premiere von "Zoomania 2" am Donnerstagabend in Los Angeles einmal mehr ihr Gespür für große Momente. Die kolumbianische Sängerin erschien nicht allein auf dem roten Teppich, sondern hatte prominente Begleitung dabei - ihre beiden Söhne Milan (12) und Sasha (10). Das Besondere: Mutter und Söhne setzten auf einen durchdachten Partnerlook, der alle Blicke auf sich zog.