Mit Milan und Sasha in Los Angeles: Shakira bei Zoomania 2-Premiere im Partnerlook mit ihren Söhnen

Ein seltener Familienmoment auf dem roten Teppich: Shakira erschien zur Premiere von "Zoomania 2" in Los Angeles gemeinsam mit ihren Söhnen Milan und Sasha. Das Trio setzte dabei auf einen stilvollen Partnerlook in Lila.

Was für ein glamouröser Familienauftritt: Shakira (48) bewies bei der Premiere von "Zoomania 2" am Donnerstagabend in Los Angeles einmal mehr ihr Gespür für große Momente. Die kolumbianische Sängerin erschien nicht allein auf dem roten Teppich, sondern hatte prominente Begleitung dabei - ihre beiden Söhne Milan (12) und Sasha (10). Das Besondere: Mutter und Söhne setzten auf einen durchdachten Partnerlook, der alle Blicke auf sich zog.

Die 48-Jährige entschied sich für ein figurbetontes Kleid von Stella McCartney in einem zarten Lavendel-Ton. Das Design mit Rollkragen und langen Ärmeln überzeugte auch durch seinen asymmetrischen Saum, der geschickt die Beine der Sängerin in Szene setzte. Während der Stoff auf einer Seite bis zum Knöchel reichte, endete er auf der anderen Seite weit über dem Oberschenkel. Dazu kombinierte Shakira passende Plateau-Heels mit Satin-Finish. Ihre hellbraunen Haare trug sie halb hochgesteckt, halb offen, wobei lange Strähnen ihr Gesicht umspielten. Beim Make-up setzte sie auf natürliche Rosé-Töne auf Wangen und Lippen.

Söhne perfekt im Partnerlook gestylt

Milan und Sasha komplettierten den harmonischen Gesamtauftritt der Familie in maßgeschneiderten Anzügen - ebenfalls von Stella McCartney und ebenfalls in Lavendel. Zu den Anzügen trugen die Jungs, die aus Shakiras Beziehung mit Ex-Freund Gerard Piqué (38) stammen, weiße Hemden, lilafarbene Fliegen und weiße Sneaker. Der lässige Touch der Turnschuhe verlieh dem eleganten Look eine jugendliche Note.

Kein Wunder, dass dieser Auftritt im El Capitan Theatre für Aufmerksamkeit sorgte - schließlich zeigt sich Shakira eher selten mit ihren Kindern in der Öffentlichkeit. Dass sie diese Gelegenheit wählte, hat einen guten Grund: Die Sängerin ist Teil des Films.

Shakira als Gazelle im Disney-Film

Für "Zoomania 2", der am 27. November in die Kinos kommt, lieh Shakira der Figur Gazelle ihre Stimme. Doch damit nicht genug: Die Musikerin nahm auch den Song "Zoo" für den animierten Familienfilm auf. Erst in dieser Woche veröffentlichte Disney Music das dazugehörige Musikvideo. Auf Instagram fragte das Label vielsagend: "Seid ihr bereit, mit Gazelle die Tanzfläche in einen Zoo zu verwandeln?"

Die Verbindung zwischen Shakira und ihren Söhnen zeigt sich nicht nur auf roten Teppichen. Bereits Anfang des Jahres waren Milan und Sasha an ihrer Seite, als sie bei den Grammys den Preis für das beste Latin-Pop-Album für "Las Mujeres Ya No Lloran" entgegennahm. Nachdem Jennifer Lopez ihr die Trophäe überreicht hatte, drehte sich Shakira sofort zu ihren Jungs um und umarmte sie auf der Bühne.

Starbesetzung bei der Premiere

Neben Shakira und ihren Söhnen glänzten zahlreiche weitere Stars bei der Premiere. Ke Huy Quan (54), der die Figur Gary spricht, traf in einem haferfarbenen Anzug und glänzend schwarzer Brille ein. Er posierte mit seinen Co-Stars Jason Bateman (56) und Ginnifer Goodwin (47). Letztere fiel in einem gelben, hochgeschlossenen Spitzenkleid mit langen Ärmeln und gerüschtem Saum auf. Bateman setzte auf einen schwarzen Slim-Fit-Anzug mit grauem Pullover.

Quinta Brunson (35), die in "Zoomania 2" eine Quokka-Therapeutin namens Dr. Fuzzby spricht, begeisterte in einem ärmellosen braunen Kleid mit ausgestelltem Rock und Schleifenakzent. Ihr schwarzer Pixie-Schnitt erinnerte laut "Mail Online" an Betty Boop. Auch Brenda Song (37) und ihr langjähriger Verlobter Macaulay Culkin (45) waren anwesend. Sie spricht die Figur Kitty Lynxley, er deren Bruder Cattrick Lynxley. Während Song in einem Leoparden-Print-Kleid erschien, trug Culkin einen schwarzen Anzug mit weißen Details und doppelreihigem Blazer über einem Rollkragenpullover.

Mario Lopez (52) brachte ebenfalls Familienverstärkung mit: Seine Söhne Santino (6) und Dominic (12) begleiteten ihn auf den roten Teppich. Der Vater von drei Kindern - auch Tochter Gia (15) gehört zur Familie - spricht im Film die Figur Denny Howlett.