"LOL: Last One Laughing" bekommt ein Weihnachtsspecial

1 Gastgeber Michael Bully Herbig freut sich auf das Weihnachtsspecial von "LOL: Last One Laughing". Foto: FRANK ZAURITZ

Überraschung für alle Fans von "LOL: Last One Laughing": 2023 wird es erstmals ein Weihnachtsspecial geben. Welche Stars Michael Bully Herbig dieses Mal in seine Show holt, ist bislang noch nicht bekannt.









Fans der beliebten Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" dürfen sich noch dieses Jahr über Nachschub freuen. Der Streamingdienst Amazon Prime Video hat in einem unterhaltsamen Clip auf Instagram ein Weihnachtsspecial angekündigt.