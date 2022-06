Mann springt in Ludwigsburg aus Fenster

Mit einem Messer wollte ein 46-Jähriger auf drei Mitbewohner losgehen

Vier Meter ist ein 49-Jähriger in Ludwigsburg in die Tiefe gesprungen. Ein wohl psychisch kranker 46-Jähriger hatte ihn und zwei weitere Männer bedroht.















Weil er mit einem Messer bedroht wurde, ist ein 49-Jähriger aus dem Fenster eines Wohnhauses in Ludwigsburg- Neckarweihingen etwa vier Meter in die Tiefe gesprungen. Er verletzte sich dabei leicht. Zuvor war zwischen mehreren Männern ein Streit ausgebrochen, ein 46-Jähriger zog ein Messer und bedrohte einen 21- und einen 43-Jährigen. Der 49-Jährige ging dazwischen, die drei flüchteten in ein Zimmer. Als der Aggressor, der später festgenommen wurde, die Tür eintrat, sprang der Mann. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert.