Mit mehr als 1,5 Promille: Frau stoppt betrunkenen Vater vor Fahrt mit Kindern

Mit mehr als 1,5 Promille wollte ein Vater in Amberg seine Kinder im Auto mitnehmen. Eine Passantin schritt ein und verhinderte womöglich Schlimmeres.











Link kopiert



Eine Frau hat in der Oberpfalz eine Trunkenheitsfahrt von einem Vater mit seinen zwei Kindern verhindert. Die Frau bemerkte den 44-Jährigen beim Bezahlen eines Parktickets, wie die Polizei mitteilte. Da der Vater am Mittwochabend in Amberg zu betrunken war, um das Ticket zu bezahlen, bot die Frau an, ein Taxi zu rufen. Dies lehnte der 44-Jährige ab.