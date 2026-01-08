Mit Mali beim Afrika-Cup 2025: „Wir können nur gewinnen“ – wie Ex-Kickers-Keeper Loboué auf den AFCON blickt

Stephan Loboué wurde einst bei den Stuttgarter Kickers groß. Nach einigen Trainer-Stationen ist er nun beim Afrika-Cup aktiv. Und hat Anteil am aktuellen Erfolg von Mali.
Die Viertelfinals im Afrika-Cup stehen an. Noch sind acht Mannschaften übrig, die um den begehrten Pokal des Kontinentalturniers wetteifern, das seit Mitte Dezember in Marokko stattfindet. In der Mannschaft des Gastgeberlandes ist auch Bilal El Khannouss vom VfB Stuttgart aktiv, Marokko gilt als großer Favorit auf den Turniersieg. Doch noch ein weiterer Akteur mit Stuttgarter Vergangenheit ist aktuell in Afrika. Wenn auch nicht als Spieler und auch nicht mit Bezug zu den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt. Dafür aber mit starker Bindung nach Degerloch, zu den Blauen auf der Waldau: Stephan Loboué.