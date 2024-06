Mit Lyrics zu neuem Song: Katy Perry begeistert in Paris mit 150 Meter langer Schleppe

(ncz/spot) 26.06.2024 - 07:02 Uhr , aktualisiert am 26.06.2024 - 07:02 Uhr

Katy Perry begeistert in Paris mit 150 Meter langer Schleppe

1 Mit 150 Meter langer Schleppe: Katy Perry am Dienstag in Paris. Foto: imago/Bestimage

Katy Perry zieht am Rande der Paris Fashion Week alle Blicke auf sich: Am Dienstag zeigte sich die Sängerin in einem Kleid mit 150 Meter langer Schleppe. Darauf enthüllte sie Teile des Songtexts ihrer neuen Single.











Katy Perry (39) steht kurz vor ihrem musikalischen Comeback: Am 11. Juli veröffentlicht die US-Sängerin mit "Woman's World" ihre erste Single seit 2020. Und die promotet sie nun auf besondere Weise: Nachdem sie bereits am Wochenende auf dem Laufsteg der "Vogue World: Paris" auf der Pariser Fashion Week begeisterte, erschien Perry am Dienstag (25. Juni) im knappen roten Minikleid mit einer 150 Meter langen Schleppe, auf der die Lyrics zum neuen Song abgedruckt waren.