Mit Liebe gebacken, elegant serviert: Zitronenkuchen mit knusprigem Teiggitter

Maske und Mensch Lady Gaga: Mother Monster wird 40

Lady Gaga wird 40 - und hat Pop neu definiert: als Bühne für Außenseiter, als Spiel mit Identität und als radikale Form der Selbstermächtigung. Mit ihren "Little Monsters" schuf sie eine eigene Welt, in der Anderssein nicht Makel, sondern Stärke ist.