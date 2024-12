Mit Letizia in Italien: König Felipe VI. erhält besondere Ehrendoktorwürde in Neapel

König Felipe VI. erhält besondere Ehrendoktorwürde in Neapel

Mit Letizia in Italien

1 König Felipe VI. wurde in Neapel eine ganz besondere Ehre zuteil. Foto: imago/ABACAPRESS / IPA/ABACA

An der Universität Federico II. in Neapel wurde König Felipe VI. von Spanien mit einer Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Es ist das erste Mal in der 800-jährigen Geschichte der Universität, dass diese Ehre einem ausländischen Staatsoberhaupt zuteilwird.











Ein besonderer Tag für König Felipe VI. von Spanien (56): Im prächtigen Teatro San Carlo in Neapel wurde dem Monarchen am Donnerstagnachmittag die Ehrendoktorwürde in Sozialwissenschaften und Statistik verliehen. Die Auszeichnung der renommierten Universität Federico II. markiert dabei einen historischen Moment.