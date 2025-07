Nach Hochzeit mit Jeff Bezos: Lauren Sánchez feiert in Paris weiter

1 Lauren Sánchez wurde im roten Lederkleid in Paris abgelichtet. Foto: imago/Bestimage / Yehiel Chekroune / Bestimage

Von wegen Flitterwochen mit Jeff Bezos: Lauren Sánchez feiert in Paris mit Leonardo DiCaprio, Sean Penn und Model Brooks Nader.











Lauren Sánchez (55) gönnt sich kurz nach ihrer Hochzeit offenbar einen Ausflug ohne Ehemann Jeff Bezos (61). Die 55-Jährige wurde nun in Paris gesichtet. Auf Bildern aus der französischen Hauptstadt, in der sie offenbar die Fashion Week besucht, ist Sánchez in einem weit ausgeschnittenen roten Lederkleid zu sehen.