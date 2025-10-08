Mit Leonardo DiCaprio?: Kultfilm-Fortsetzung Heat 2 nimmt Fahrt auf

Die geplante Fortsetzung "Heat 2" nimmt immer mehr Gestalt an und könnte nun tatsächlich umgesetzt werden. Auch Superstar Leonardo DiCaprio zeigt laut US-Medien Interesse an dem Projekt.
Er gilt als einer der ikonischsten Gangster- und Actionfilme der bisherigen Kinogeschichte, als atemberaubendes Duell der Schauspiel-Schwergewichte Robert De Niro (82) und Al Pacino (85) auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Jetzt hat die Fortsetzung von Michael Manns (82) "Heat" aus dem Jahr 1995 einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Wie Branchenmagazine wie der "Hollywood Reporter" berichten, wechselt das Projekt aller Voraussicht nach vom Filmstudio Warner zu den Amazon MGM Studios und deren Tochterunternehmen United Artists.