Heidi Klum und ihre Kinder Leni und Henry gewähren in einem gemeinsamen Interview persönliche Einblicke in ihr Familienleben. Die beiden ältesten Klum-Kinder sprechen über ihre Model-Karrieren, Familientraditionen und verraten, wo sie "typisch deutsch" sind.

Bei Familie Klum wird es gerade nicht langweilig: Staffel 21 von "Germany's Next Topmodel" ist angelaufen, und die zweiteilige ProSieben-Doku "On & Off the Catwalk" (22. Februar und 1. März, jeweils 20:15 Uhr) begleitet Heidi Klum (52), Tochter Leni (21) und Sohn Henry (20) in ihrem Arbeitsalltag als Models. In einem gemeinsamen Interview mit der "Gala" sprach das Trio nun über Karrierewege, Familientraditionen und deutsches Essen.

Beide Klum-Kinder treten inzwischen in die Fußstapfen ihrer Mutter. Leni startete 2020 mit einem Mutter-Tochter-Cover auf der deutschen "Vogue" und arbeitet seitdem unter anderem für Intimissimi, Dior und Chopard. Henry gab im Januar 2025 sein Debüt auf der Fashion Week Paris für Designerin Lena Erziak und ist außerdem für Yves Saint Laurent Beauty tätig.

Vom Basketballtraum zum Laufsteg

Dabei war eine Model-Karriere nicht für beide von Anfang an das Ziel. Leni habe als Kind unbedingt Ballettlehrerin werden wollen, erzählte sie der "Gala". "Aber so mit elf wusste ich dann, dass ich Model werden möchte. Ich sah, wie viel Spaß meiner Mutter ihre Arbeit machte, und das hat mich inspiriert." Henry dagegen wollte Basketballprofi werden. Der Anfang vor der professionellen Kamera sei für ihn eine echte Herausforderung gewesen: "Für Familienfotos habe ich schon oft posiert. Aber mit einem professionellen Fotografen zu arbeiten, war dann doch etwas ganz anderes", gab er zu.

Heidi Klum betonte im Interview, sich bei den Karrieren ihrer Kinder bewusst zurückzuhalten. "Meine Kinder setzen mich nicht bei jeder E-Mail in Kopie", sagte sie. "Sie machen ihr eigenes Ding und gehen ihren Weg." Ratschläge gebe es trotzdem - "egal, ob sie wollen oder nicht".

Hühnersuppe, Gulasch und der Nikolaus-Stiefel

Beim Thema Familientraditionen wurden alle drei gesprächig. Henry verriet, er wolle die Tradition mit Süßigkeiten und Geschenken im Stiefel zu Nikolaus unbedingt an seine eigenen Kinder weitergeben. Auch Familienrezepte wie Gurkensalat und Gulasch sollen erhalten bleiben. Leni schwärmte von den sonntäglichen Grillpartys in der Familienvilla in Los Angeles. Inzwischen koche sie sogar Heidis berühmte Hühnersuppe selbst und friere sie auf Vorrat ein, berichtete sie.

Typisch deutsch sei seien sie in mancher Hinsicht auch, betonten beide. Von ihrer Mutter habe sie vor allem die Pünktlichkeit geerbt, sagte Leni. Henry erklärte: "Ich bin typisch deutsch, wenn es ums Essen geht. Ich mag deutsches Essen echt gern." Heidi Klum bestätigte lachend: "Henry liebt Schweinshaxe, Würstchen und all diese deftigen Sachen."

"Auf einer Coolness-Skala ist Mama die 12"

Auch das Verhältnis untereinander kam zur Sprache. Henry beschrieb seine Schwester als gute Köchin und Ratgeberin: "Leni wäre eine gute Therapeutin." Leni wiederum bewundere an ihrem Bruder sein Charisma: "Wenn Henry einen Raum betritt, geht die Sonne auf." Auf die Frage, wie cool ihre Mutter auf einer Skala von eins bis zehn sei, antwortete Leni: "Wenn sie richtig cool ist, dann ist sie eine 12!". Weniger begeistert zeigte sich der Nachwuchs davon, wenn Klums Handy in der Öffentlichkeit auf voller Lautstärke klingelt.

Dass das Familiennest immer leerer wird, beschäftigt die Modelmama durchaus. Am großen Esstisch in Los Angeles säßen mittlerweile nur noch Tochter Lou (16), Ehemann Tom Kaulitz (36) und sie selbst, verriet sie der "Gala". Henry komme etwa zweimal die Woche vorbei, Leni und Johan (19) leben in New York. Auch Henry gab zu, das Familienleben zu vermissen: "Ich vermisse Lou und ich vermisse unser Zusammenleben als Familie." Er besuche seine jüngste Schwester deshalb regelmäßig, um ihr Gesellschaft zu leisten. Die drei leerstehenden Kinderzimmer hat Klum inzwischen zweckentfremdet - für den Inhalt ihres Kleiderschranks.