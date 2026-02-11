Heidi Klum und ihre Kinder Leni und Henry gewähren in einem gemeinsamen Interview persönliche Einblicke in ihr Familienleben. Die beiden ältesten Klum-Kinder sprechen über ihre Model-Karrieren, Familientraditionen und verraten, wo sie "typisch deutsch" sind.
Bei Familie Klum wird es gerade nicht langweilig: Staffel 21 von "Germany's Next Topmodel" ist angelaufen, und die zweiteilige ProSieben-Doku "On & Off the Catwalk" (22. Februar und 1. März, jeweils 20:15 Uhr) begleitet Heidi Klum (52), Tochter Leni (21) und Sohn Henry (20) in ihrem Arbeitsalltag als Models. In einem gemeinsamen Interview mit der "Gala" sprach das Trio nun über Karrierewege, Familientraditionen und deutsches Essen.