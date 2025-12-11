Schluss nach drei Staffeln: Das ZDF hat das Ende seiner Krimireihe "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" verkündet. Das Aus kommt überraschend, denn die Quoten waren zuletzt so gut wie nie. Hinter der Entscheidung steckt eine neue Strategie des Senders.
Die Krimiserie "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" (seit 2022) wird nicht fortgesetzt. Nach drei Staffeln und insgesamt 14 Folgen ist Schluss. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF bestätigte das Aus dem Portal "Digitalfernsehen". Die letzte Ausstrahlung liegt bereits mehr als ein Jahr zurück.