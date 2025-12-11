Schluss nach drei Staffeln: Das ZDF hat das Ende seiner Krimireihe "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" verkündet. Das Aus kommt überraschend, denn die Quoten waren zuletzt so gut wie nie. Hinter der Entscheidung steckt eine neue Strategie des Senders.

Die Krimiserie "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" (seit 2022) wird nicht fortgesetzt. Nach drei Staffeln und insgesamt 14 Folgen ist Schluss. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF bestätigte das Aus dem Portal "Digitalfernsehen". Die letzte Ausstrahlung liegt bereits mehr als ein Jahr zurück.

In der Serie drehte sich alles um die Schwestern Viktoria und Felicitas Lorentzen, gespielt von Lena Dörrie (43) und Caroline Hanke (45). Zwei Schwestern, die privat wegen ihrer unterschiedlichen Lebenseinstellungen ständig aneinandergeraten - beruflich aber ein eingespieltes Team bilden.

Veronica Ferres verstärkte den Cast

Für die dritte Staffel holten die Macher prominente Verstärkung an Bord: Veronica Ferres (60) übernahm die Rolle einer operativen Fallanalytikerin. Der Neuzugang zahlte sich aus - zumindest was die Einschaltquoten betrifft. Mit bis zu 5,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte die jüngste Staffel den bisherigen Bestwert der Serie.

Genau das macht die Absetzung so überraschend. Denn normalerweise trifft ein solches Schicksal Produktionen, die beim Publikum nicht ankommen. Bei den "Mordsschwestern" war das Gegenteil der Fall. Die Zuschauerzahlen stiegen kontinuierlich an.

Sender setzt auf jüngeres Publikum

Hinter der Entscheidung steckt jedoch eine strategische Neuausrichtung des ZDF. Der Sender will seine Budgets umverteilen, um mehr Mittel für Produktionen freizumachen, die ein jüngeres Publikum ansprechen - vor allem im Streaming-Bereich. Diese Strategie ist nicht neu: Bereits vor einiger Zeit trennte sich das ZDF aus denselben Gründen von seiner ebenfalls erfolgreichen Krimiserie "Letzte Spur Berlin".

Das bedeutet allerdings nicht, dass Krimi-Fans am Freitagabend künftig leer ausgehen. Der Sender hat bereits Ersatz in der Pipeline. Wie "DWDL" im August berichtete, drehte Bavaria Fiction im Sommer die neue Serie "Obersee", die für den klassischen Freitagskrimi-Sendeplatz vorgesehen ist. Die Handlung spielt am Ufer des Bodensees.

Neue Serie mit Franziska Weisz

Auch bei "Obersee" stehen zwei ungleiche Frauen im Mittelpunkt. In den Hauptrollen sind Ex-"Tatort"-Star Franziska Weisz (45) und Maria Wördemann (geb. 1995) zu sehen. Wann genau die neue Produktion auf Sendung geht, ist noch nicht bekannt. Die 14 bereits produzierten "Mordsschwestern"-Folgen sind in der ZDF-Mediathek abrufbar.