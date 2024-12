Mit Leihmutter?: Amber Heard wird zum zweiten Mal Mutter

2021 überraschte "Aquaman"-Darstellerin Amber Heard (38) mit der Neuigkeit, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Jetzt ist ein Geschwisterchen für ihre dreieinhalbjährige Tochter Oonagh Paige unterwegs. Das hat ein Sprecher der Schauspielerin gegenüber "People" bestätigt. Es sei noch "ziemlich früh in der Schwangerschaft", Details zu einem Geburtstermin könne man daher keine geben. Heard sei jedoch "sowohl für sich selbst als auch für Oonagh Paige sehr glücklich", zitiert das US-Magazin.

Ob das Kind erneut per Leihmutterschaft ausgetragen wird, gab der Sprecher nicht bekannt. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter schrieb Heard in einem Instagram-Post, dass sie vier Jahre zuvor "entschieden habe, dass ich ein Kind will" und "es auf meine eigene Art und Weise machen will". Sie wisse, "wie radikal es für uns als Frauen ist, über einen der grundlegendsten Teile unseres Schicksals auf diese Weise nachzudenken" und hoffe, "wir kommen an einen Punkt, an dem es normal ist, keinen Ring zu wollen, um eine Krippe zu haben".

Wieder glücklich nach Gerichtsstreit mit Ex Johnny Depp

Amber Heard war von 2015 bis 2017 mit Schauspieler Johnny Depp (61) verheiratet, nach der Scheidung folgte eine bittere Schlammschlacht, die auch öffentlichkeitswirksam vor Gericht ausgetragen wurde. Inmitten von schwerwiegenden Vorwürfen hatte der Schauspieler seine Ex-Ehefrau wegen Verleumdung verklagt. Der Verleumdungsprozess endete 2022 mit einem rechtlichen Vergleich zwischen beiden Parteien.

Seit einigen Jahren lebt die Schauspielerin mit ihrer Tochter fernab von Hollywood in der Nähe von Madrid. Aus der Öffentlichkeit hat sie sich größtenteils zurückgezogen und tritt auch beruflich nur selten in Erscheinung. Zuletzt war sie 2023 in "Aquaman: Lost Kingdom" zu sehen. Über eine neue Partnerin oder einen neuen Partner ist nichts bekannt.