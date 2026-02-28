Das ZDF startet eine neue Krimireihe in den bayerischen Alpen. In "Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord" ermitteln Lavinia Wilson als desillusionierte Ex-Kommissarin und Philine Schmölzer als ihre ehrgeizige Nachfolgerin in einem brisanten Fall rund um Naturschutz und Mord.
Eine neue Samstagskrimireihe feiert am 28. Februar um 20:15 Uhr im ZDF Premiere. Der Auftaktfall "Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord" präsentiert zwei Frauen, die auf den ersten Blick kaum weniger zusammenpassen könnten: Die junge, ehrgeizige Ermittlerin Daphne Meindl (Philine Schmölzer, 27) und ihre Vorgängerin Ira Zach (Lavinia Wilson, 45), die längst nicht mehr bei der Polizei arbeitet - sondern im Team Gartenteich des örtlichen Baumarkts. In der ZDF-Mediathek ist der 90-minütige Film bereits seit dem 21. Februar abrufbar.