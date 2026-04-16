Mit langjährigem 007-Filmkomponisten: Lana Del Rey singt Titelsong für James-Bond-Videospiel

Lana Del Rey hat überraschend einen Titelsong für James Bond geliefert - allerdings nicht fürs Kino. Ihr neuer Track "First Light" mit Bond-Komponist David Arnold ist die musikalische Visitenkarte des gleichnamigen Videospiels.
Lana Del Rey (40) hat ihre Fans am Donnerstag mit einem neuen Lied überrascht: Die Sängerin hat einen James-Bond-Song veröffentlicht. Die Ballade "First Light" wird aber nicht im heiß erwarteten Kinofilm zu hören sein, sondern im gleichnamigen 007-Videospiel, das am 27. Mai auf den Markt kommt.