Mit langjährigem 007-Filmkomponisten: Lana Del Rey singt Titelsong für James-Bond-Videospiel

Lana Del Rey hat überraschend einen Titelsong für James Bond geliefert - allerdings nicht fürs Kino. Ihr neuer Track "First Light" mit Bond-Komponist David Arnold ist die musikalische Visitenkarte des gleichnamigen Videospiels.

Lana Del Rey (40) hat ihre Fans am Donnerstag mit einem neuen Lied überrascht: Die Sängerin hat einen James-Bond-Song veröffentlicht. Die Ballade "First Light" wird aber nicht im heiß erwarteten Kinofilm zu hören sein, sondern im gleichnamigen 007-Videospiel, das am 27. Mai auf den Markt kommt.

Produziert wurde der Track mit Streichern, Bläsern und Bond-Gitarrensound gemeinsam mit David Arnold (64), einem alten Bekannten im Bond-Universum. Der britische Komponist hat bereits die Musik zu fünf 007-Streifen geschrieben, darunter "Casino Royale" und "Die Welt ist nicht genug".

"Eleganz, Atmosphäre und ihr ganz eigener Charakter"

Arnold selbst kommentierte die Kooperation in einem offiziellen Statement. Ein Titelsong müsse neugierig machen und in die Welt eines Bond-Films hineinziehen, so der Komponist laut "Deadline". Er habe sich "so sehr darauf gefreut, mit Lana zusammenzuarbeiten - einer Künstlerin, die Eleganz, Atmosphäre und ihren ganz eigenen Charakter in dieses Stück eingebracht hat, von dem ich hoffe, dass es die Welt von Bond einem ganz neuen Publikum erschließen wird."

Beim Videospiel "007 First Light" steht ein junger James Bond am Anfang seiner Laufbahn bei MI6 im Zentrum. Die Hauptrolle spricht "Dexter: Original Sin"-Star Patrick Gibson, Lenny Kravitz leiht dem Bösewicht seine Stimme.

Wer singt den nächsten Kino-Bond?

Rund um den nächsten James-Bond-Film gibt es zahlreiche Spekulationen - allem voran natürlich, wer nach dem Abschied von Daniel Craig 2021 überhaupt der neue Agent wird. Wer den prestigeträchtigen Titelsong nach Billie Eilish, Adele oder Sam Smith singen darf, ist aber ähnlich relevant. Insidern zufolge soll Popstar Dua Lipa (30) großes Interesse an dem Projekt haben. Ihr Verlobter Callum Turner (36) wird als heißer Kandidaten für den nächsten 007 gehandelt.

Lana Del Rey kennt sich ihrerseits bestens mit Filmmusik aus: Sie steuerte bereits Musik zu Filmen wie "Der große Gatsby" (2013), "Maleficent" (2014) und "3 Engel für Charlie" (2019) bei.