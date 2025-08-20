Mit Labubu-Keksen: Sophia wird zehn: Cordalis-Katzenberger-Clan feiert im Freizeitpark

Sophia Cordalis feiert ihren zehnten Geburtstag im Phantasialand in Brühl. Neben ihren Eltern Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind auch Oma Iris und Tante Jenny mit Familie angereist. Bei den Geschenken hat Labubu die Nase vorn.
"Feiern dieses Jahr Babys Geburtstag im Phantasieland. Das wird Megaaaa", gibt Daniela Katzenberger (38) auf Instagram den Startschuss. Ihre Tochter Sophia Cordalis feiert ihren zehnten Geburtstag am Mittwoch im Freizeitpark in Brühl bei Köln. Dafür ist sie mit ihren Eltern aus Mallorca eingeflogen.