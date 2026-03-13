Indigene Zeremonien, Klimadiplomatie und ein Sonnenuntergang über Uluru: König Frederik X. und Königin Mary von Dänemark reisen für eine knappe Woche nach Australien - für die Königin ist es die erste Rückkehr in ihre Heimat seit der Thronübernahme.
König Frederik X. (57) und Königin Mary (54) von Dänemark reisen für einen Staatsbesuch nach Australien. Das offizielle Programm beginnt am morgigen Samstag, 14. März. Bis zum 19. März absolvieren die dänischen Royals verschiedene offizielle Termine in Down Under.