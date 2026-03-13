Indigene Zeremonien, Klimadiplomatie und ein Sonnenuntergang über Uluru: König Frederik X. und Königin Mary von Dänemark reisen für eine knappe Woche nach Australien - für die Königin ist es die erste Rückkehr in ihre Heimat seit der Thronübernahme.

König Frederik X. (57) und Königin Mary (54) von Dänemark reisen für einen Staatsbesuch nach Australien. Das offizielle Programm beginnt am morgigen Samstag, 14. März. Bis zum 19. März absolvieren die dänischen Royals verschiedene offizielle Termine in Down Under.

Es ist der erste Besuch in Australien seit der Thronübernahme von Mary und Frederik im Januar 2024. Für Königin Mary ist die Reise besonders emotional, denn Australien ist ihre Heimat. Die gebürtige Tasmanierin lernte Frederik dort im Jahr 2000 in Sydney kennen.

Eingeladen hatte das dänische Königspaar die australische Generalgouverneurin Sam Mostyn (60), wie der dänische Hof in einer offiziellen Mitteilung bekanntgab. Teil der Reisegruppe sind auch der dänische Minister für Klima, Energie und Versorgung Lars Aagaard (58), sowie eine dänische Wirtschaftsdelegation.

Sonnenuntergang am Uluru als besonderes Highlight

Der Staatsbesuch soll die bereits engen Beziehungen zwischen Australien und Dänemark in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Außenpolitik weiter vertiefen. Aufbauend auf der 2023 zwischen Australien und Dänemark unterzeichneten strategischen Partnerschaft soll die Zusammenarbeit in Bereichen wie der Energiewende und der wirtschaftlichen Sicherheit gefördert werden, heißt es in der Mitteilung des Königshauses. Unter dem Titel "Partnerschaft für eine grüne, sichere und nachhaltige Zukunft" nehmen 55 dänische Unternehmen an einer Wirtschaftsförderungsinitiative teil, deren Schwerpunkte erneuerbare Energien und energieeffiziente Stadtentwicklung sind. Auch Naturschutz und der Erhalt indigener Kulturgüter sollen Teil des Programms sein.

Zum Auftakt am Samstag (14. März) werden Frederik und Mary ins Kulturzentrum des Uluru-Kata Tjuta Nationalparks reisen. Dort werden die Monarchen von den Ältesten der Aṉangu, den ursprünglichen indigenen Bewohnern dieser Gegend, mit dem traditionellen Inma-Tanz empfangen. Das Königspaar wird außerdem das Café der Kulata Academy besuchen und dort einige Schüler kennenlernen, die das Café im Rahmen ihrer Ausbildung täglich betreiben. Das Kulata Academy Café ist Teil der National Indigenous Training Academy (NITA), das jungen indigenen Menschen bezahlte Praktika und Ausbildungsstellen im Tourismus- und Gastgewerbe ermöglicht.

Zum krönenden Abschluss des ersten Tages werden Frederik und Mary den atemberaubenden Sonnenuntergang von einem Aussichtspunkt bei Uluru über der Wüstenlandschaft erleben. Der Sandstein des Bergs, der seit der britischen Kolonialherrschaft auch als Ayers Rock bekannt ist, verändert im Laufe des Tages seine Farbe und leuchtet besonders bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Rot- und Orangetönen. Am Sonntag startet das offizielle Programm dann bei Sonnenaufgang am berühmten Muṯitjulu-Wasserloch.