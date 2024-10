Mit knapp drei Promille im Rems-Murr-Kreis: Betrunkene verursachen mehrere Unfälle

Die Polizei musste am Wochenende drei Autofahrer aus dem Verkehr ziehen, die betrunken Unfälle verursacht haben. In einem Fall wollte der 76-Jährige sich zunächst davonmachen, wurde aber von einem Zeugen verfolgt.

Ein 26-Jähriger ist laut Polizei am Freitag in der Weinstädter Mühlstraße mit seinem VW um 23.15 Uhr gegen einen geparkten Dacia gefahren. Eine Blutprobe ergab einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille, weshalb er seinen Führerschein abgeben musste. Der Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Mit annähernd drei Promille fuhr eine 36-jährige Opel-Fahrerin am Samstag gegen 19.20 Uhr in Waiblingen in der Straße Pfarräcker auf einen VW auf, der von einem 42-Jährigen gelenkt wurde. Der Sachschaden ist gering. Die Frau musste die Polizisten mit zur Blutentnahme begleiten, ihr Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

Zeuge verfolgt Verursacher

Am Sonntag beobachteten Zeugen um 14 Uhr in Kernen, wie ein Mercedes in der Beinsteiner Straße zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge touchierte und dann einfach weiterfuhr. Ein Zeuge fuhr dem Verursacher hinterher und forderte diesen auf, zur Unfallstelle zurückzukehren. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 76-jährigen Mercedes-Fahrer einen Alkoholgehalt von etwa 1,2 Promille fest. Er musste sofort seinen Führerschein abgeben. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.