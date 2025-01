Joe Jonas (35) zeigt sich in seinem neuen TikTok-Video von einer völlig neuen Seite. In einem Beitrag auf der Kurzvideo-Plattform vom 16. Januar präsentiert er sich seinen 6,5 Millionen Followern als Dragqueen mit Perücke und Kleid.

In dem Clip trägt Joe Jonas, der als Teil der Boyband Jonas Brothers berühmt wurde, eine kurze blonde Bob-Perücke sowie Make-up bestehend aus Lippenstift, Rouge, schwarzem Eyeliner und Mascara. Als Outfit für sein Drag-Alter-Ego wählte der Musiker ein schwarzes Seidenkleid mit tiefem Ausschnitt.

Wie auf TikTok üblich, synchronisierte Jonas dazu einen Satz: "I'm going rollerskating, don't touch my stuff!", zu deutsch: "Ich bin Rollschuhlaufen, lass meine Sachen in Ruhe". Der Dialog-Schnipsel stammt aus der 90er-Jahre-Horrorserie "Are You Afraid of the Dark?" (in Deutschland "Grusel, Grauen, Gänsehaut").

Fans lieben den femininen Joe Jonas

Die Fans zeigten sich in den Kommentaren begeistert von der ungewöhnlichen Aufmachung des Popstars. "Wer ist diese Diva!", postete ein User, während zahlreiche andere Jonas für sein Make-up und sein Outfit lobten. Innerhalb eines Tages konnte das Video gut eine halbe Million Likes generieren.

Joe Jonas macht inzwischen auch ohne seine Brüder Nick (37) und Kevin Jonas (37) Musik, im vergangenen Herbst erschien sein erstes Solo-Album. Nebenbei ist er aber auch für seine humorvollen Videos bekannt, immer wieder geht er mit seinen Comedy-Clips viral.