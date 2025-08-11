Mit klarer Kante und Humor: Echter Typ: Kultfußballer Max Kruse wird TV-Experte bei RTL

Neuer Job für Max Kruse: Der ehemalige Nationalspieler wird TV-Experte bei RTL. "Ich brenne nach wie vor für den Fußball - ab sofort auch mit TV-Mikrofon in der Hand", freut sich der 37-Jährige.
Schon zu seiner aktiven Zeit als Fußballer war Max Kruse (37) für unkonventionelle Aussagen und Aktionen bekannt. Nun bereichert der Ex-Nationalspieler die Berichterstattung von RTL. Der Sender hat Kruse als TV-Experten für die Live-Übertragungen der 2. Bundesliga sowie für die Europapokal-Spieltagsshow "Matchday" verpflichtet.