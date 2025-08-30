Die Moderatorin Esther Sedlaczek ist nach der Geburt ihres dritten Kindes in der Babypause. Und während inzwischen klar ist, wann sie ins Rampenlicht zurückkehrt, gewährt sie einen kleinen persönlichen Einblick in ihr Privatleben.

Esther Sedlaczek (39) grüßt aus der Babypause. Zu einem Foto, das die frisch gebackene Dreifach-Mama dick eingepackt beim Waldspaziergang mit Kinderwagen und Kaffeebecher zeigt, schreibt die Moderatorin auf Instagram ehrliche Worte: "Schlaflose Nächte und ganz viel Kaffee und trotzdem die schönste Sommerpause." Dazu postete sie ein rotes Herz und ein Baby-Emoji.

Liebevolle Reaktionen in den Kommentaren Der Post gefiel Kolleginnen wie Laura Wontorra oder Beatrice Egli. In den Kommentaren wird überschwänglich zum Nachwuchs gratuliert, der im Juli das Licht der Welt erblickt hatte. Sedlaczeks Vater, Schauspieler Sven Martinek, kommentierte mit drei roten Herzen. "Herzlichen Glückwunsch", schrieben Carolin Kebekus und Vera Int-Veen. Laura Karasek postete ebenfalls drei rote Herzen. Marco Schreyl fügte ein "Herzlichen Glückwunsch zum neuen Glück" hinzu...

Berufliches Highlight steht im Herbst an

Den kleinen persönlichen Einblick in ihr Privatleben gewährte die gebürtige Berlinerin kurz nachdem eine berufliche News bekannt geworden war: Esther Sedlaczek wird am 22. Oktober in München die "Blauer Panther - TV & Streaming Award"-Gala moderieren. Spätestens zu diesem Anlass wird sie also ins Rampenlicht zurückkehren, aus dem sie sich nach der letzten "großen Maus-Show" Anfang Juli verabschiedet hatte - in der heutigen Ausgabe der Samstagabendshow wird sie von Florian Silbereisen vertreten.

Sie freue sich sehr und fühle sich geehrt, "dass ich die große Award Show des Blauen Panthers 2025 erstmals moderieren darf", ließ Sedlaczek sich am Freitag in einem Statement zitieren. "In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein noch innovativeres Konzept voller Überraschungen, und damit einen unvergesslichen Abend mit vielen Stars freuen", fuhr sie fort.

Der Blaue Panther wird in insgesamt fünf Kategorien verliehen. Bis zum morgigen 31. August können die Zuschauer noch über den Publikumspreis für die "Beliebteste Reality-Serie" entscheiden. Neben "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" und "Diese Ochsenknechts" steht "Kaulitz & Kaulitz" zur Auswahl. Vom 8. bis zum 22. Oktober kann das Publikum dann auch noch über einen Preis in der Kategorie Social Media abstimmen. Bereits im Juni hat Ministerpräsident Markus Söder das scheidende Münchner "Tatort"-Duo Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl am Set ihres letzten Falls mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten überrascht.