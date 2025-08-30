Die Moderatorin Esther Sedlaczek ist nach der Geburt ihres dritten Kindes in der Babypause. Und während inzwischen klar ist, wann sie ins Rampenlicht zurückkehrt, gewährt sie einen kleinen persönlichen Einblick in ihr Privatleben.
Esther Sedlaczek (39) grüßt aus der Babypause. Zu einem Foto, das die frisch gebackene Dreifach-Mama dick eingepackt beim Waldspaziergang mit Kinderwagen und Kaffeebecher zeigt, schreibt die Moderatorin auf Instagram ehrliche Worte: "Schlaflose Nächte und ganz viel Kaffee und trotzdem die schönste Sommerpause." Dazu postete sie ein rotes Herz und ein Baby-Emoji.