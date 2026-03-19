Für ein neues Filmprojekt soll der verstorbene Val Kilmer mit der Hilfe von KI wieder zum Leben erweckt werden. Er ist bei weitem nicht der erste Star, dessen künstliches Abbild in einer Produktion auftritt.
Vor rund einem Jahr ist Val Kilmer (1959-2025) gestorben. Trotzdem soll der US-Schauspieler, unter anderem bekannt aus den "Top Gun"-Filmen, in einer neuen Produktion zu sehen sein. Kilmer soll in "As Deep as the Grave" mitspielen, ohne auch nur eine einzige Szene abgedreht zu haben. Das berichtet das Branchenmagazin "Variety". Mit der Hilfe generativer KI werde Kilmer ein Teil des Casts, abgesegnet vom Nachlass, seiner Tochter Mercedes und seinem Sohn Jack. Der Verstorbene ist aber bei weitem nicht der erste Schauspieler, dessen Abbild nach seinem Tod auf diese oder ähnliche Weise genutzt wird.