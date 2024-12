Auch wenn die Serie "Yellowstone" mit Staffel fünf endet, heißt das nicht, dass alle Geschichten rund um die Charaktere auserzählt sind. Nach dem Ende der Hauptserie ist ein neues Spin-off geplant, wie das Branchenportal "Deadline" unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen berichtet.

Wer ist im Spin-off von "Yellowstone" dabei?

Im Zentrum des Ablegers der Neo-Westernserie sollen demnach Kelly Reilly (47) und Cole Hauser (49) in ihren Rollen als Beth Dutton and Rip Wheeler stehen. Beide hätten entsprechende Deals bereits geschlossen. Monatelang sei verhandelt worden. Es sei zudem wahrscheinlich, dass auch weitere aus "Yellowstone" bekannte Gesichter auftauchen werden. Kevin Costner (69) dürfte wohl nicht darunter fallen. Der Hollywoodstar war bereits in der zweiten Hälfte von Staffel fünf nicht mehr als John Dutton dabei. Seinen Ausstieg hatte er nach zahlreichen Gerüchten im Juni angekündigt.

Einer der Köpfe hinter der Hauptserie, Taylor Sheridan (54), soll auch an der kreativen Gestaltung des neuen Spin-offs beteiligt sein. Zuletzt hatte es bereits Spekulationen gegeben, wie es für die Charaktere wohl nach der am 15. Dezember anstehenden Veröffentlichung der finalen Episode weitergehen könnte. Obwohl die fünfte Staffel als die letzte angekündigt wurde, habe eine Quelle angedeutet, dass trotzdem noch die Chance auf eine sechste Staffel bestehe. Bei den Verantwortlichen habe man sich angeblich aber dazu entschieden, den Fokus auf eine neue Serie zu legen.

Auch weitere Spin-offs zu "Yellowstone" gibt es bereits oder sind noch geplant. Zu diesen gehören etwa "1883" und "1923". Zudem wurde im August erstmals berichtet, dass Michelle Pfeiffer (66) für den Nachfolger "The Madison" engagiert wurde. Über den genauen Titel des neuen Ablegers ist dem Bericht zufolge bisher nichts bekannt, der Begriff "Yellowstone" soll darin aber erstmals vorkommen.