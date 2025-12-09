Es ist fast zu einer Art Markenzeichen von Leonardo DiCaprio geworden: Wo immer Paparazzi den Hollywoodstar auch erwischen, trägt er meist Kappe, Sonnenbrille und Co. Wie der Schauspieler jetzt dem "Time Magazine" erzählt hat, gibt es dafür einen bestimmten Grund.
Leonardo DiCaprio (51) ist gerade wieder in aller Munde. Seine Thrillergroteske "One Battle After Another" räumt einen Preis nach dem anderen ab und gilt als heißer Oscar-Favorit. Erst am Montag wurde der Schauspieler für seine Rolle für einen Golden Globe nominiert. Und das "Time Magazine" kürte ihn jetzt bereits zum Entertainer des Jahres. Doch der Ruhm birgt für den Hollywoodstar auch Schattenseite, wie er im begleitenden Interview verriet.