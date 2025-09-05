Mit John C. McGinley: Scrubs-Revival: Auch Dr. Cox kehrt zurück

Was wäre das alte Team des Sacred Heart Hospital nur ohne ihn? John C. McGinley soll als Dr. Cox in einem geplanten "Scrubs"-Revival zurückkehren.
Eigentlich stand in der Sitcom "Scrubs - Die Anfänger" einst der von Zach Braff (50) gespielte J.D. im Mittelpunkt. Ohne all die anderen beliebten, oftmals schrägen Charaktere wäre die Serie aber niemals so beliebt geworden. Eine Figur, die sicherlich einen großen Anteil an der Popularität der Sitcom hatte, war Dr. Cox. Gute Nachrichten für alle Fans: Er soll in einem geplanten Revival von "Scrubs" wieder zu sehen sein!