Mit Instagram-Post verkündet: Justin und Hailey Bieber sind Eltern geworden

Justin und Hailey Bieber haben die Geburt ihres ersten Kindes verkündet. Und mehr noch: Auch Geschlecht und Name des Bieber-Babys sind bekannt.

Das Promipaar Justin (30) und Hailey Bieber (27) hat sein erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Die frohe Kunde über die Geburt des Bieber-Babys teilten die beiden mit einem Foto auf dem offiziellen Instagram-Account des Musikers mit. Darauf ist das winzige Füßchen des Neugeborenen zu sehen, das aus einer flauschigen Decke in den Händen der frischgebackenen Mutter herausragt. Zu dem Foto schrieb der stolze Promi-Papa: "Willkommen zuhause" - zudem verriet er den Namen und das Geschlecht des neuen Erdenbürgers.

So wird der Sohn der beiden fortan auf den Namen Jack Blues Bieber hören, wie die fast 300 Millionen Follower des Stars erfahren durften. Dass Justin und Hailey Bieber Eltern werden, hatten sie im Mai dieses Jahres mitgeteilt, als sie auf Hawaii ihr Ehegelübde erneuerten. Damals posierte sie mit einem bereits deutlich sichtbaren Babybauch in ihrem weißen Hochzeitskleid.

Lange Zeit versteckte sie ihre Schwangerschaft

Zuvor hatte Hailey Bieber aus ihrer Schwangerschaft ein wohlgehütetes Geheimnis gemacht. Im Juli hatte sie dem "W"-Magazin verraten: "Ich hätte die Nachricht bis zum Ende verbergen können." Sie habe ihre Babykugel lange verstecken können, da sie "für eine lange Zeit klein blieb. [...] Ich hatte wirklich keinen Bauch, bis ich im sechsten Monat schwanger war."

Weiter verriet sie, dass sie anfangs unter starker Übelkeit litt und sich das erst ab dem zweiten Trimester besserte. Zudem gab sie zu bedenken, dass "das Internet ein beängstigender Ort für eine schwangere Frau ist. Sie sehen so viele Geschichten, traumatische Geburtsgeschichten, traumatische Erfahrungen. Ich weiß, dass das sehr real ist. Aber ich will mich nicht selbst erschrecken", so Bieber.

Mit Justin Bieber ist die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin (58) und Nichte von Alec Baldwin (66) seit September 2018 verheiratet.