Mit ihren kleinen Söhnen: Einfach alles schiefgelaufen: Laura Maria Rypa bricht Kreuzfahrt ab

1 Laura Maria Rypa hat zusammen mit Pietro Lombardi die Söhne Leano und Amelio. Foto: imago images/Gartner

Sie hatte sich so sehr auf eine kleine Auszeit mit ihren beiden Söhnen gefreut. Doch weil offenbar einiges anders lief als erwartet, entschied sie sich, ihre Kreuzfahrt vorzeitig zu beenden und schon in Rom das Schiff zu verlassen.











Link kopiert



Während Pietro Lombardi (32) am Wochenende beim "Megapark"-Opening auf Mallorca für Stimmung sorgte, erlebte seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) mit den beiden gemeinsamen Söhnen einen Kreuzfahrt-Horror. Bereits vor wenigen Tagen hatte sie ihren Followern angekündigt, dass sie die Reise wohl abbrechen werde. "Wie angekündigt, haben wir das Schiff verlassen", meldete sie dann am Sonntag. Es sei "einfach zu viel schiefgelaufen, und wir konnten die restliche Zeit nicht mehr an Bord bleiben".