1 Lana Del Rey will offenbar heiraten. Foto: imago images/PA Images

Steht bei Lana Del Rey bald ein "Honeymoon" an? Die Sängerin und ihr Freund Jeremy Dufrene sollen sich eine Heiratslizenz besorgt haben.











Lana Del Rey (39) will offenbar ihren Freund Jeremy Dufrene heiraten. Wie das "People"-Magazin berichtet, haben die "Video Games"-Sängerin und ihr Partner sich am 23. September in Lafourche Parish in Louisiana eine Heiratslizenz besorgt. Danach hat das Paar demnach 30 Tage Zeit, zu heiraten. Wann und wo eine Hochzeit stattfinden könnte, ist nicht bekannt.