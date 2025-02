Mit Hunziker, Ambrosio und Co.: Berlin Fashion Week: Glanz, Glamour und Familiäres

Foto: Franziska Krug/Getty Images for Marc Cain

Mit viel Glanz und Glitter startete die Berliner Modewoche. Das brasilianische Model Alessandra Ambrosio (43) präsentierte die diesjährig auffallend glitzernden Roben des Modeunternehmens Marc Cain. Unter dem vielsagenden Motto "Parallele Universe" reihten sich neben Marc-Cain-Chef Helmut Schlotterer die Promis in der ersten Reihe: darunter zum Beispiel Moderatorin Michelle Hunziker (48), Model Kelly Piquet (36) oder Influencerin Nicola Cavanis (26).

Einen glanzvollen Auftritt in Rot wählte Michelle Hunziker - passend zur Landesflagge ihres Heimatlandes Schweiz. Im Mai moderiert Hunziker im schweizerischen Basel den "Eurovision Song Contest 2025". Für Hunziker eine persönliche Ehre: "Ich habe mich im letzten Jahr so gefreut, als die Schweiz endlich gewonnen hat!" Sie verriet, dass sie für das große Finale auf einen Mix aus Konzentration und Spaß setzen wird: "Ich arbeite mit Frauen im Team. Die Girls sind toll! Es ist so viel Fun!" Aber das Wichtigste sei für sie natürlich die Musik! Hunziker: "Sie wird im Mittelpunkt stehen!"

Model Kelly Piquet (36) kam mit Babybäuchlein zur Show. Die Tochter des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters Nelson Piquet (72) ist aktuell mit dem amtierenden Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (27) aus den Niederlanden liiert. Ihre eigene berufliche Karriere ist ihr weiterhin wichtig: "Seit ich schwanger bin, habe ich mehr Aufträge als zuvor", freute sie sich. Dennoch achte sie als werdende Mutter auf sich, vermeidet Stress und Anspannung und sorgt für ausreichend Familienzeit. Besonders schön sei die Vorfreude ihrer fünfjährigen Tochter auf das neue Baby. Ihre Älteste gehe bereits zur Schule, sei schon selbständig: "Sie ist super aufgeregt auf ihr Geschwisterlein!"

Marie von den Benken brauchte acht Jahre, um schwanger zu werden

Auch die ehemalige Influencerin Marie von den Benken (35), die mittlerweile unter die Autorinnen gegangen ist, beschäftigt das Thema Schwangerschaft. Im Herbst erscheint ihr erstes Sachbuch. Die Mutter eines 13 Monate alten Jungen berichtet: "Es geht um das Thema Kinderwunsch. Acht Jahre habe ich gebraucht, um schwanger zu werden. Ich möchte anderen Frauen und Familien Mut machen, das durchzustehen." Auch ein Roman sei bereits in der Mache, so die Autorin. "Es geht um die Frage, wie ich mich zwischen den Welten bewege und weiterentwickle - von der ehemaligen Influencerin für eher oberflächliche Dinge wie Mode hin zur Mutter und gesellschaftspolitisch engagierten Autorin und Aktivistin für Tierschutz."

Wie wichtig familiärer Zusammenhalt - vor allem in Krisen - sein kann, bewiesen Frauke Ludowig (61) und Tochter Nele Ludowig (21). Die Junior-Moderatorin tritt in Mamas Fußstapfen und erklärte die Säulen ihrer starken Mutter-Tochter-Verbindung. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und liebevoller Umgang seien ihr Fundament. Nele Ludwig: "Wir sagen uns die Wahrheit - auch bei kritischen Fragen. Telefonieren täglich und schreiben uns kleine liebevolle Botschaften per WhatsApp." Die Bindung zu ihrer Mutter sei stark. Sie gesteht: "Ich würde nie ins Bett gehen, ohne meiner Mutter noch kurz ein Lebenszeichen zu geben und ihr ,Gute Nacht' zu sagen."