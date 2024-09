Mit Humor und neuer Band: So reagiert TV total auf das Raab-Comeback

Während Stefan Raab am Mittwochabend die erste Ausgabe seiner neuen Streaming-Show vorstellte, war er auch Thema in seiner alten Heimat "TV total". Nachfolge-Moderator Sebastian Pufpaff nahm den zurückgekehrten Entertainer und sein Comeback auf die Schippe.

Am 18. September liefen erstmals Stefan Raabs (57) einstiges Baby "TV total" und seine neue Streaming-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" parallel zueinander. Und natürlich waren viele Zuschauer gespannt, ob und wie Sebastian Pufpaff (48) auf die neue Konkurrenz reagieren wird.

Etliche TV-Beobachter werten Raabs neues Projekt als Frontangriff auf die Show auf seinem früheren Heimatsender ProSieben. Denn nicht nur die Programmierung am Mittwochabend wird wohl kein Zufall sein - Raabs neue Sendung ähnelt in Aufmachung und Inhalten auffällig "TV total". Neben der markanten Erzählstimme hat er auch die langjährige Band Heavytones zu RTL+ mitgenommen. Pufpaff quittierte die neue Konkurrenz mit Humor und neuen Musikern.

Während Raab zum Auftakt in gewohnter Manier Promis wie Regina Halmich (47) und Peter Maffay (75) durch den Kakao zog, lieferten wiederum "TV total" und Pufpaff den ein oder anderen Seitenhieb auf den neuen Konkurrenten. So hieß es gleich zu Beginn: "Sieben Tage war er weg. Sieben Tage haben wir ihn nicht gesehen. Niemand weiß, ob er wirklich kommt. Und falls ja: Wie wird er aussehen? Hier ist - aber nur vielleicht - Sebastian Pufpaff." Danach erschien der Moderator und imitierte Raab, wie er vor dem Boxkampf am 14. September langsam die Treppe hinabschritt. Pufpaff posierte dann auch noch wie ein Muskelprotz und nahm Raab mit mickrigen Tischfeuerwerken in der Hand auf die Schippe. Schließlich hatte sich die TV-Ikone, die seit 2015 am späten Samstagabend erstmals wieder im TV zu sehen war, groß mit Feuerwerk und auf einem Podest vom Publikum feiern lassen.

Klinke Surpremes ersetzten die Heavytones

Spannend war auch, wie die Sendung mit dem kurzfristigen Verlust der Hausband Heavytones umgehen würde. Die Showgruppe entstand 2001 auf Wunsch von Stefan Raab für seine damalige Late-Night-Show "TV total" und war auch in der Neuauflage ab 2021 dabei. Am 17. September verkündete die Band nun überraschend in einem Post ihren Abschied: "Vergangenen Mittwoch war unsere letzte Teilnahme bei der Kultshow 'TV total' auf Pro7." Stattdessen unterhalten die Heavytones nun bei Raabs "Du gewinnst hier nicht die Million". Auch beim Boxkampf am 14. September waren die Musiker dabei. Ersatz wurde aber schnell gefunden.

In der Sendung am 18. September begab sich Pufpaff auf die Suche. Vor der leeren Garderobe äffte er in einem Clip: "Bei RTL+? Das ist doch kein Fernsehen. Wo kriege ich jetzt eine Band her? Ah, wir fahren zum Musiker-Strich." Dann steuerte er mit einem Lieferwagen durch Köln und lud jeden beliebigen Musiker ein, den er traf. Über eine Art Tinder-App engagierte er als Bandleader den Keyboarder und Produzenten Jan Klinkenberg, der zu den erfolgreichsten Showband-Musikern Deutschlands gehört. Er arbeitete schon mit vielen Branchengrößen wie Helene Fischer (40), Bill und Tom Kaulitz (beide 35) sowie Sarah Connor (44) zusammen. Bei Instagram präsentierte sich die neue Showband auch bereits an der Seite von Pufpaff unter dem Namen Klinke Supremes.



Eine Lücke klafft also nicht in "TV total" - und auch bei der Quote gab es durch die neue Konkurrenz keinen Dämpfer. Denn laut der Zahlen der AGF Videoforschung schalteten wie in der Vorwoche wieder 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.