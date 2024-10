Mit Horst Tappert und Fritz Wepper: Vor 50 Jahren startete Derrick: Darum wurde die Krimireihe zum Kult

1 Inspektor Harry Klein (Fritz Wepper, 1941-2024, l.) und Oberinspektor Stephan Derrick (Horst Tappert, 1923-2008) ermittelten 24 Jahre lang in der Krimireihe "Derrick". Foto: ddp/ 90060/KPA

Die erste "Derrick"-Episode wurde vor 50 Jahren ausgestrahlt. Es dauerte etwas, doch dann wurde die Krimireihe mit Horst Tappert und Fritz Wepper in den Hauptrollen Kult.











Link kopiert



Oberinspektor Stephan Derrick (Horst Tappert, 1923-2008) und Inspektor Harry Klein (Fritz Wepper, 1941-2024) ermittelten ab 20. Oktober 1974 - Episode "Waldweg" - 24 Jahre lang in der Krimireihe "Derrick". Die letzte Episode "Das Abschiedsgeschenk" wurde am 16. Oktober 1998 im ZDF ausgestrahlt. Die weltweit erfolgreiche Reihe wurde in mehr als 100 Länder verkauft.